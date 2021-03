Bombardier prévoit une croissance du marché

L’avionneur Bombardier prévoit une croissance de rendement progressive au cours des prochains mois. Cependant, plusieurs années seront nécessaires avant de rejoindre le niveau de livraisons atteint en 2019.

L’entreprise mise notamment sur des investissements placés dans ses gammes d’avions Global et Challenger, deux modèles de catégorie affaires. Ces appareils connaissent une croissance accélérée dans un marché toujours au ralenti.

Le Global 7500 arrive à sa 50e livraison et une réduction du coût unitaire de production de 20% est prévue d’ici le 100e.

Des économies générales pour l’entreprise de 400 M$ sont également prévues d’ici 2023. Une initiative faisant le point sur des mesures de productivité et de rentabilité afin de rendre l’entreprise plus efficace et agile a été annoncée en février. Plus précisément, ces actions prendront la forme d’une diminution des coûts du siège social et d’une optimisation de l’empreinte manufacturière.

Une augmentation des activités de service après-vente permettra la diversification des revenus globaux. Une stratégie pour des revenus plus résilients et plus rentables verrait un saut des revenus du marché de l’après-vente d’environ 18% en 2020 à 27% en 2025.

Ces perspectives de croissance pour Bombardier supposent une continuation et le succès de la campagne de vaccination contre le virus de la COVID-19. L’entreprise espère la levée progressive des restrictions frontalières et internationales, ainsi que la poursuite de la reprise économique.

La Journée des investisseurs a eu lieu le 4 mars en mode virtuel. Cet événement avait pour objectif de présenter les états financiers de Bombardier aux investisseurs. Des stratégies ont notamment été présentées concernant le remboursement de la dette de l’entreprise pour les trois prochaines années.