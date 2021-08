Matys Gagnon et l’ABC ont connu du succès aux États-Unis

Les athlètes lachinois sont de mieux en mieux représentés en dehors des frontières canadiennes. Matys Gagnon, 17 ans, receveur pour l’alignement U18 de l’Académie de baseball du Canada (ABC), est de retour après un mois de tournois aux États-Unis.

Son équipe a participé à quatre tournois lors de son périple chez les voisins du sud, soit en Ohio, deux en Indiana et finalement au Kansas. L’alignement a remporté le tournoi d’Indianapolis et celui de Kansas City. L’équipe s’est également frayé un chemin jusqu’à la finale et la demi-finale des deux autres championnats.

«Ce groupe de joueurs est rendu à la maturité avec nous au programme. Ces vingt gars formaient ensemble une machine de baseball», exprime l’entraîneur des receveurs et coordonnateur en chef de L’ABC, Maxime Hockhoussen.

Le voyage a également été excellent pour Matys au niveau de ses performances et de l’expérience acquise.

«Que ce soit sur le terrain ou à l’extérieur, on a réussi à bâtir une bonne chimie et tout le monde jouait de l’excellent baseball, rapporte le receveur lachinois. De mon côté, je suis très fier de mes performances même si ce n’est pas facile avec la fatigue physique et mentale du voyage.»

L’équipe a fait face à certains joueurs de haut niveau sur le circuit. Cette réalité n’a pas pour autant réussi à ébranler le moral des troupes.

«Quand on joue aux États-Unis, on nous regarde toujours de haut parce qu’on vient du Canada, mais tout se passe sur le terrain et le calibre de baseball est très bon au Québec», soutient M. Hockhoussen.

Avenir prometteur

Ces tournois étaient organisés par les firmes Pastime et Perfect Game afin de recruter de jeunes joueurs vers le circuit collégial américain. Matys aurait attiré le regard d’une école.

«On pourrait avoir des développements là-dessus dans les prochains mois. L’objectif est de statuer sur la suite de ces études vers novembre et on est en voie de réussir», rapporte son entraîneur.

Le Lachinois est un produit de l’Association de baseball amateur de Lachine (ABAL) pour laquelle il a joué jusqu’à l’âge de 15 ans au Batam A. «Je suis reconnaissant car sans mon entraîneur à l’ABAL, Dany Boucher, je ne serais probablement pas où j’en suis aujourd’hui», affirme le receveur. M. Boucher est un ancien lanceur professionnel qui a joué pour les Expos, les Indians et les Blue Jays de la Ligue majeure de baseball.

Malgré certaines difficultés concernant l’équilibre entre le sport et les études, Matys a terminé sa 5e année du secondaire et va poursuivre son éducation au Collège Ahuntsic en psychologie et intervention sociale l’année prochaine.

Résultats des tournois

6-0-0

3-1-1

5-1-1

6-0-0