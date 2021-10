Décès de la Lachinoise Pierrette Leroux

Au service des résidents à l’hôpital de Lachine pendant plus de 40 ans, les anciens collègues de Pierrette Leroux se rappelleront une femme qui avait le cœur sur la main.

La Lachinoise a occupé plusieurs postes au centre hospitalier, dont celui de secrétaire d’unité de soins. Elle était également membre du comité des usagers pour les droits des malades. Mme Leroux a accompagné de nombreuses personnes en tant que proche aidante au Pavillon Camille-Lefebvre de manière bénévole.

«Elle avait une aura lumineuse. Elle était très dévouée et attentive à autrui, raconte la gestionnaire d’unité de soins de longue durée, France Nadon. Elle connaissait toutes les familles de Lachine qui étaient passées par l’hôpital et se rappelait leurs besoins».

Je garde en mémoire son éternel optimisme et son sourire. Malgré les étapes difficiles de la vie, le temps finit toujours par passer. C’était une missionnaire dans l’âme et une force de la nature. France Nadon, ancienne collègue et amie

Pierrette Leroux avait un grand amour pour toute la communauté lachinoise, rapporte la gestionnaire au nom de toutes les personnes du centre de santé qui ont connu la défunte.

Née en 1943 et décédée le 7 octobre, Mme Leroux laisse dans le deuil ses enfants Jean-François, Mylène, ses petits-enfants Cédrick, Loukas, Noah, Emrick et Jade, ses frères et sœurs Pierre, René, Maurice, Micheline, François, Claudette et Claire.