L’Hôpital de Lachine ferme partiellement sa salle d’urgence

La salle d’urgence de l’Hôpital de Lachine est contrainte de fermer partiellement en raison d’un manque de personnel, rapportait CBC sur son site tôt en soirée.

Selon le communiqué cité par CBC, «l’Hôpital de Lachine fait maintenant face à une grave pénurie d’infirmières et d’inhalothérapeutes alors qu’il souffrait déjà d’une main-d’œuvre précaire depuis plusieurs années».

Les ambulances seront acheminées vers d’autres hôpitaux. Selon le Dr Paul Saba, président du conseil des médecins de l’hôpital Lachine, l’unité de soins intensifs de l’hôpital sera également fermée.

Toujours d’après le document, le CUSM a déclaré que les établissements médicaux au sein du réseau montréalais subissent des pénuries de personnel après plus de 18 mois de pandémie de COVID-19.

«L’hôpital continuera en tout temps à prodiguer des soins au CHSLD Camille-Lefebvre, incluant le soutien aux patients chroniquement ventilés. Les hospitalisations et les chirurgies se poursuivront et une équipe de réanimation cardio-respiratoire sera présente à tout moment», lit-on.

«Nous tenons à assurer notre personnel et nos patients que cette situation est temporaire et que nous travaillons intensément pour la corriger le plus rapidement possible», indique le communiqué.

Métro a essayé de joindre les relations de presse de l’établissement pour en savoir plus mais n’a pas réussi à parler à quiconque en lien avec cette nouvelle.