Troisième tentative à la mairie pour Marc Barrette

Après avoir mené des campagnes en 2013 et 2017 pour briguer la mairie de la Cité de Dorval, le candidat indépendant, Marc Barrette, tente sa chance une troisième fois.

Les pancartes électorales de M. Barrette ont été vandalisées de façon semblable à celles du candidat à la mairie Giovanni Baruffa et du candidat au poste de conseiller municipal Pascal Brault.

«Au total, plus de 40 de mes pancartes ont été vandalisées. J’en ai retrouvé plusieurs par terre dans la rue. Il m’en manque encore beaucoup», rapporte le Dorvalois.

Comme M. Baruffa et M. Brault, le candidat suspecte l’équipe d’Action Dorval pour les actes de vandalisme. Les trois candidats ont fait des plaintes à Élections Québec contre le parti de Marc Doret.

M. Barrette a subi d’autres incidents similaires durant les campagnes précédentes, rapporte-t-il.

Je course pour la troisième fois parce que je veux régler les problèmes des résidents rapidement. Si je suis élu, je veux que les Dorvalois m’appellent, et on va trouver une solution le jour même.

Marc Barrette, candidat à la mairie de Dorval