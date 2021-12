Première partie dans la LNH pour Gabriel Fortier

Gabriel Fortier, Lachinois, a participé à son premier match en saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour le Lightning de Tampa Bay, hier à l’Enterprise Center. Il a obtenu un tir au but durant la rencontre contre les Blues de Saint-Louis.

L’attaquant de 21 ans a été rappelé du Crunch de Syracuse de la Ligue américaine de hockey (LAH) pour se joindre à la formation de la Floride ce lundi à la suite du retrait de Mathieu Joseph. Joseph souffre potentiellement d’une blessure causée lors du match contre le Wild du Minnesota dans lequel il est entré en collision avec l’attaquant Ryan Hartman, ce dimanche.

Le Lachinois a signé avec l’équipe de Tampa Bay pour une période de trois ans en 2018. Cette saison, il a participé à un match préparatoire dans lequel il s’est illustré avec un tour du chapeau qui a donné la victoire aux champions en titre de la Coupe Stanley.

Le hockeyeur de 5 pieds et 10 pouces a joué 17 parties avec le Crunch cette saison. Il a enregistré quatre buts et 11 points avec un différentiel de +3. Fortier est le troisième meilleur pointeur et marqueur de l’équipe.

Au total, le Lachinois a marqué 10 buts et 21 points dans la LAH depuis 2018.