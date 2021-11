L’histoire de l’ancien du Canadien, Yvon Lambert

Yvon Lambert, résident de LaSalle, est un hockeyeur qui a marqué l’histoire du Canadien de Montréal à une époque où l’équipe était une force redoutable dans la ligue. David Arsenault, animateur pour la chaîne de sports RDS, raconte les hauts et les bas du grand joueur de hockey dans son premier livre intitulé Yvon Lambert, un glorieux au cœur de la dynastie.

Les amateurs du tricolore se rappelleront le but historique d’Yvon Lambert lors du septième match de la demi-finale entre les Bruins de Boston et les Canadiens de Montréal, le 10 mai 1979, au Forum de Montréal. M. Lambert sauve la saison en marquant le but gagnant de la série en période de prolongation, ce qui permettra à l’équipe de remporter sa quatrième coupe Stanley d’affilée par la suite.

C’est un concours de circonstances qui a mené David Arsenault à plonger dans la vie de M. Lambert afin d’écrire sa biographie. M. Arsenault souhaitait écrire sur la vie d’un athlète ou d’une personnalité artistique depuis plusieurs années. L’auteur et la maison d’édition Hurtubise ont ensemble dressé une liste de noms potentiels pour l’écriture d’un livre. Le nom d’Yvon Lambert se trouvait sur cette liste.

«J’ai rencontré Yvon chez lui à LaSalle et après avoir discuté pendant quelques heures, j’ai tout de suite senti que le courant passait. L’homme était fidèle à l’image qu’il projette, c’est-à-dire un monsieur très gentil, sympathique et authentique», rapporte M. Arsenault.

De son côté, l’exercice a apporté un sentiment de nostalgie à M. Lambert.

«Dans le livre, je parle de mon enfance, de ma carrière et de mon après-carrière. Il y a également des éléments de ma vie privée, mais je me sentais très à l’aise avec David», exprime M. Lambert.

L’ancien hockeyeur tenait à dédier sa biographie à «tous les jeunes qui rêvent d’accéder un jour» à la Ligue nationale de hockey (LNH). Il tenait à faire cette mention afin de donner du courage à la nouvelle génération.

«Il ne faut jamais lâcher et il faut s’entourer de bonnes personnes. C’est grâce à des personnes comme Maurice Filion que j’ai trouvé ma place chez les professionnels», estime M. Lambert.

Je crois que ce n’est pas seulement un livre pour les amateurs de hockey, mais également pour les gens qui aiment les histoires humaines et aiment découvrir les personnes derrière l’image publique. David Arsenault, auteur et animateur à RDS

Écriture du livre

Le processus de recherche et d’écriture s’est déroulé pendant un an et demi, en plein milieu de la pandémie. Plus de 70 personnes ont été interviewées afin d’assurer l’exactitude des faits qui ont eu lieu il y a plus de 50 ans.

L’une des parties les plus importantes de cette recherche pour David Arsenault a été de s’asseoir avec M. Lambert durant des heures chaque semaine afin que l’ancien hockeyeur lui raconte l’histoire de la dynastie du tricolore pendant les années 1970 comme il l’a vécue, mais également des histoires sur sa vie privée jamais révélées au public.

«Il m’a raconté des histoires parfois drôles et parfois tragiques. C’est un homme qui s’est investi totalement dans le hockey. Derrière le succès d’un homme, on oublie souvent les impacts d’un point de vue personnel», raconte M. Arsenault.

Malgré le travail ardu nécessaire à l’écriture d’un tel manuscrit, M. Arsenault est prêt à recommencer l’exercice dans quelques années.