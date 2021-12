Exposition Deux Visions à Lachine

Lady in blue de Rocco Lombardo

L’Entrepôt de Lachine présente une exposition des peintres Maurice Tessier et Rocco Lombardo de la Société d’arts visuels en direct du 3 au 19 décembre.

L’exposition Deux Visions représente les approches différentes des deux artistes. M. Tessier, fondateur des Dimanches au Canal, est un peintre impressionniste. Il préfère l’utilisation des couleurs primaires et s’inspire des paysages de la nature sauvage.

Rivière Châteauguay de Maurice Tessier

De son côté, M. Lombardo est un peintre qui aime explorer les formes et s’appuie sur une technique d’un dessin sans faille, souvent sur une texture de bois.

Une trentaine d’œuvres des deux artistes seront présentées dans la salle d’exposition de l’Entrepôt de Lachine.

La Société d’arts visuels en direct est reconnue comme un organisme à but non lucratif par l’arrondissement de Lachine et organise des événements culturels depuis près de 20 ans.

Les heures d’ouverture de l’exposition sont les vendredis 18h à 21h et les samedis et les dimanches de 12h à 17h. L’entrée est gratuite pour tous. Les visiteurs devront accéder aux expositions par le 2875 boulevard Saint-Joseph.