40 nouveaux logements abordables à Lachine

Le conseil d’arrondissement a approuvé la démolition d’un espace commercial sur la rue Notre-Dame pour la construction d’une coopérative de 40 logements. Les nouvelles résidences seront construites par Village Urbain, un organisme à but non lucratif (OBNL), qui projette de créer un lieu communautaire avec des espaces de vie collectifs, notamment des espaces verts.

Lors de la séance extraordinaire du 6 juin, le conseil a conclu la démolition du bâtiment dans lequel se trouvait la Vitrerie Lachine, au 2225 rue Notre-Dame, pour ce nouveau complexe résidentiel coopérative d’une superficie de 4 500m2 composé de 40 unités.

«C’est un beau projet,» assure la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic. «On est très fiers.»

L’organisme Village Urbain à la tête du projet de cohabitat est un OBNL qui développe du logement collectif et abordable avec des milieux de vie participatifs pour encourager la vie en communauté.

Selon le sondage mené par Village urbain, les espaces collectifs les plus recherchés sont un jardin potager et des espaces verts, un atelier multifonctionnel, des espaces de bureaux, une cuisine collective, une salle de sport, une salle de lavage, un salon et une salle de jeux pour enfants.

Il est prévu qu’une ruelle verte reliera la rue Notre-Dame au boulevard Saint-Joseph et au parc linéaire du Canal Lachine. Plusieurs espaces verts seront aménagés au rez-de-chaussée sur la toiture du bâtiment.

Ces espaces seront créés dans le but de favoriser le sens de la communauté, mais aussi de réduire les ilots de chaleur dans le secteur avec les espaces verts. Les travaux devraient commencer d’ici 2023 pour accueillir les résidents au début 2024.