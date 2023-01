Patin et cadre bâti à l’honneur à Dorval

Deux expositions seront à l’affiche dès le 26 janvier à Dorval. Le patin sera à l’honneur au Musée d’histoire avec une exposition intitulée Coup de patin! Le patinage au Canada, tandis que l’exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti présentée au centre culturel Peter B. Yeomans.

L’histoire du patinage au Canada

L’exposition Coup de patin! Le patinage au Canada raconte l’histoire d’une des activités de loisir et sportives les plus anciennes et les plus populaires au pays. Elle est présentée du 26 janvier au 30 avril, au Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval, situé au 1850, chemin Bord-du-Lac.

Coup de patin! jette un regard sur trois grands sports de glace: le patinage artistique, le patinage de vitesse et le hockey.

Le patinage a commencé en Europe en tant que moyen de déplacement. Au fil des siècles, il s’est transformé en une activité très prisée de l’ensemble de la société. Au Canada, le patinage est devenu une passion pour toute la population et continue d’occuper une place importante dans la culture du pays.

Le patinage fait partie de notre culture, et des millions de personnes chaussent leurs patins tous les hivers pour jouir du plaisir unique de patiner sur des étangs, des rivières, des patinoires et des canaux partout au Canada.

Devoir de mémoire sur le cadre bâti

Du 26 janvier au 26 mars, la Cité de Dorval présente l’exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti, au centre culturel Peter B. Yeomans, situé au 1401, chemin du Bord-du-Lac.

Portrait nocturne de Pascal Normand Photo: Gracieuseté, Cité de Dorval

Dans cette exposition, le photographe Pascal Normand fait naître une autre vision de ce qui nous entoure. Autant dans le portrait nocturne de géants industriels endormis que dans le cadre bâti d’institutions locales, l’artiste recherche une éclosion de richesse visuelle.

À l’aide de son travail de mémoire et de représentation qui figent dans le temps l’état actuel de ses sujets, Pascal Normand témoigne d’un sentiment d’appartenance collectif et de la construction d’une identité renouvelée sur ces cadres bâtis qui ont évolué au fil du temps.

Il est à noter qu’il sera possible de discuter avec Pascal Normand, qui sera présent le samedi 28 janvier, de 13h à 15h. L’événement gratuit est ouvert à tous.