Une fondation offre 500$ à des élèves «inspirants»

Six élèves de l’école secondaire Dalbé-Viau de Lachine ont reçu une bourse de 500 $ de la part de la Fondation La Clé, organisme soutenant la persévérance scolaire des jeunes vivant dans des HLM gérés par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).

«Ces jeunes inspirants se sont mérité chacun une bourse d’études soulignant leur persévérance scolaire, leurs bonnes notes et leur assiduité dans leurs études», a souligné la fondation dans un communiqué.

Rana, Toluwamini, Ruby, Mariam et les jumeaux Daniel et David ont donc tous les six reçu une bourse d’un montant de 500 $ pour leur année scolaire. Cette bourse a été remise en partenariat avec Éducaide et grâce aux donateurs de la Fondation La Clé. Cela n’est pas la première fois que l’école secondaire Dalbé-Viau reçoit des bourses de la part de la fondation.

«Nous leur souhaitons un bon succès dans leur parcours scolaire, de réussir à atteindre leurs rêves, de toujours continuer à croire en eux et de dépasser leurs échecs pour les transformer en réussite», déclare le Fondation La Clé sur son site internet.