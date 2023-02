L’Hôpital de Lachine pourrait changer de vocation

L’hôpital de Lachine, seul hôpital historiquement francophone de l’ouest de Montréal, est à un point tournant quant à son avenir. Une évaluation des besoins est en cours pour voir si l’option de maintenir sa vocation communautaire est réaliste, a appris La Presse. L’option de miser sur les soins ambulatoires en convertissant l’hôpital en de multiples cliniques de suivis de maladies chroniques est aussi étudiée.

Ces deux scénarios ont été présentés le 23 février aux différents départements de l’hôpital, ce qui a provoqué le mécontentement de plusieurs qui regrettent que sa vocation communautaire soit encore menacée. En novembre 2021, le Conseil des médecins dentistes et pharmaciens avait appuyé à 89% une résolution pour préserver la mission communautaire de l’hôpital.

Au niveau des opérations médicales, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), responsable de l’hôpital de Lachine, a annoncé la semaine dernière une réorganisation des services dans laquelle les opérations d’un jour seraient la nouvelle norme, faisant craindre plusieurs patients en attente d’opérations plus complexes comme des interventions bariatriques ou des reconstructions en urologie.

Bien que le gouvernement du Québec ait investi plus de 200M$ en rénovations ces dernières années pour que l’hôpital poursuive son offre de services, une fermeture partielle des urgences a eu lieu ce mois-ci en raison de manque de personnel. La salle des urgences n’était plus opérationnelle la nuit entre 22h00 et 8h00 le lendemain matin et l’hôpital a demandé de détourner les ambulances vers d’autres centres hospitaliers.

Cette situation est similaire à celle de l’Hôpital général du Lakeshore à Pointe-Claire qui revendique plus de personnel infirmier depuis plusieurs mois. Les gestionnaires de l’hôpital avaient demandé également de rediriger des ambulances durant les Fêtes en 2022 par manque d’infirmières aux urgences.