L’écoquartier de Lachine-Est, «impossible sans le tramway»

La vision imaginée du parc des Ponts roulants et de la place des Antennes.

«L’intégration d’un tramway n’est pas une option, mais une nécessité» dans le futur écoquartier qui sera établi à Lachine. C’est ce qu’a martelé le responsable de l’urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal Robert Beaudry, lors du dévoilement du plan d’urbanisme du secteur.

«C’est une question d’accessibilité, une question de connectivité», a insisté Robert Beaudry. «On a besoin d’une solution de mobilité qui s’intègre harmonieusement dans le paysage urbain et qui répond à nos objectifs en matière de durabilité.»

Rappelons que l’écoquartier Lachine-Est est un projet d’envergure pour transformer l’ancien secteur industriel de Lachine. Le futur écoquartier est situé entre le canal Lachine et la rue Victoria, de la 6e Avenue à l’ouest aux voies ferrées du Canadien Pacifique à l’est.

Maja Vodanovic souligne elle aussi l’importance du tramway dans ce projet d’écoquartier. «La densité prévue pour le secteur justifie cette solution de mobilité. Ce projet est impossible à réaliser sans le tramway», a-t-elle affirmé. Une volonté partagée par la mairesse Valérie Plante.

Une recommandation de l’OCPM

Cela fait écho aux recommandations de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), qui avait préconisé une meilleure intégration du projet dans le tissu urbain existant. Selon la mairesse Vodanovic, ce projet est impossible à réaliser sans le tramway, soulignant l’importance de cette infrastructure pour la réussite de l’écoquartier.

On va désenclaver tout un secteur grâce au développement qui va se faire ici grâce aux nouveaux habitants qui vont ici. Mais on va avoir une masse critique pour justifier le tramway et refaire l’échangeur Saint-Pierre de la bonne manière pour qu’il laisse passer le tramway. Maja Vodanovic, mairesse de Lachine

Le tramway commencerait à l’extrémité ouest de la ligne rose du métro promise par Valérie Plante en 2019. C’est cependant l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui décidera de la nature exacte du lien. Des recommandations devraient être rendues à l’automne, a indiqué M. Beaudry.

«Après sept études et un investissement de près d’un million de dollars dans la mise en place d’un bureau de projet qui a été depuis démantelé, il est temps que l’administration Plante accepte la mort de sa ligne rose et passe à autre chose», a réagi Julien Hénault-Ratelle, porte-parole de l’opposition officielle en matière de développement économique.

Entre 4 et 15 étages pour les promoteurs

Un autre défi de taille attend la Ville: la décontamination du site. «La décontamination [et reverdir], ça va coûter cher, très très cher», a souligné Maja Vodanovic. Le projet bénéficie d’un financement de 64 M$ pour le développement des infrastructures, y compris les égouts et les aqueducs, la décontamination, et la construction des infrastructures. Québec s’est engagé à hauteur de 20 M$ pour le projet initial.

Outre la question de la mobilité, le programme d’urbanisme de l’écoquartier de Lachine-Est prévoit aussi une gestion innovante de l’eau, une biodiversité accrue, la construction de logements pour les plus vulnérables et un effort pour maintenir et améliorer la qualité de vie des résidents actuels de Lachine. «C’est une vision globale pour une ville du futur», a déclaré Robert Beaudry.

On y prévoit notamment 7800 logements, dont 1200 logements sociaux et 620 logements abordables. L’écoquartier devrait compter environ 3,4 km de pistes cyclables, 3,3 km de voies piétonnes et 22% d’espaces verts. La hauteur des bâtiments sera limitée entre 4 et 15 étages.

«Nous saluons la création d’un nouveau quartier qui permettrait d’offrir des milliers de nouveaux logements aux Montréalais. Ensemble Montréal craint toutefois que les investissements ne soient pas au rendez-vous», a commenté M. Hénault-Ratelle.

«Ici, ça va être la campagne, la campagne en ville», promet Maja Vodanovic. Robert Beaudry déposera le plan d’urbanisme cette semaine. Prochaine étape: confirmer quel lien structurant connectera ce futur quartier au reste de Montréal.