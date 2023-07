Football: des joueurs de la NCAA offrent un camp à des jeunes d’ici

Souhaitant redonner à la communauté et rendre service à la jeunesse, huit footballeurs originaires du Grand Montréal qui évoluent dans les rangs universitaires américains tiendront dimanche un camp de développement pour une soixantaine de jeunes, à Lachine.

Edwin Kolenge, Kenzy Paul, Damien Alford, Shakespeare Louis, Armel Mukam, Dariel Djabome, Ezechiel Tiede, Malcolm Bell évoluent tous pour des formations universitaires de division 1 en NCAA, dont Duke, Notre-Dame ou encore Boston College.

«Il y a beaucoup de jeunes qui nous écrivaient sur les réseaux sociaux pour qu’on leur donne des trucs et qu’on fasse un camp de football. Alors on a décidé d’en faire un. Étant plus jeunes, nous aussi on regardait les joueurs de la NCAA et on voulait être comme eux aussi. On a juste voulu se rendre accessibles aux plus jeunes et rapprocher les générations de football», indique Edwin Kolenge, qui, lui, étudie à Boston College.

Le camp se déroulera sur le terrain de l’école secondaire Dalbé-Viau, à Lachine. La journée inclura des exercices individuels, collectifs, des compétitions à un contre un ainsi que des parties amicales à sept contre sept.

Secondeur, receveur, demi de coin, demi-défensif, ligne défensive, quart-arrière: les joueurs universitaires qui offriront le camp de football évoluent à différentes positions en NCAA, ce qui permettra aux participants de recevoir un encadrement et d’effectuer des exercices spécifiques à leur position.

En plus de cartes-cadeaux et de prix à gagner, le camp qui se déroulera dimanche après-midi donnera également l’occasion aux jeunes de 12 à 18 ans qui y participeront de discuter avec leurs entraîneurs, de prendre des photos avec eux et d’obtenir des autographes, à la fin de la journée. Il est déjà prévu que le camp, qui coûtera un total de 25 $ aux jeunes, soit de retour pour une deuxième édition l’an prochain.

«Avec le succès qu’on a eu, l’année prochaine ça sera encore plus gros comme camp. On a vraiment eu beaucoup de demandes. On a dû limiter le nombre de jeunes qu’on a acceptés. Mais si au départ on devait en accepter 50, on a augmenté ça à 60», ajoute Kolenge.