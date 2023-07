Fermeture majeure dans l’échangeur Saint-Pierre à partir de vendredi

La circulation automobile risque d’être ardue dans l’échangeur Saint-Pierre au cours de la fin de semaine du 14 au 17 juillet.

La bretelle de l’échangeur Saint-Pierre menant du pont Honoré-Mercier vers l’autoroute 20 en direction ouest (et vers Dorval et l’aéroport) sera fermée à partir de vendredi jusqu’à dimanche, prévient le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ).

Dans la nuit de vendredi à samedi, soit de 23h30 à 7h, une seule voie sera ouverte sur l’autoroute 20 en direction ouest entre la sortie no 63 – R-138 OUEST / Av. Dollard / 1re Avenue / Pont H.-Mercier et l’entrée suivante.

De vendredi 23h59 à lundi 5h, il y aura également la fermeture complète de la bretelle menant de la route 138 en direction est (en provenance du pont Honoré-Mercier) vers l’autoroute 20 en direction ouest (et vers Dorval et l’aéroport).

Entraves de la circulation dans l’échangeur Saint-Pierre. Source: Ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les usagers de la route pourront effectuer certains détours en suivant la signalisation temporaire. Toutefois, ces fermetures risquent d’induire certaines congestions au niveau du trafic, notamment à proximité de l’aéroport de Montréal.