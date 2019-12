Évènements marquants à LaSalle en 2019

Plusieurs nouvelles ont marqué l’actualité durant la dernière année. Voici les cinq événements majeurs que l’équipe du Messager LaSalle a retenus.

Élèves hospitalisés

Sur la scène scolaire, l’importante fuite de monoxyde de carbone à l’école primaire des Découvreurs a retenu l’attention tout au long de 2019.

Un taux de monoxyde de carbone 25 fois plus élevé que la norme avait été détecté entre les murs de l’école primaire, en janvier. Au total, 43 personnes, dont 35 élèves et huit membres du personnel, avaient été hospitalisées en lien avec cet incident. Quelques semaines plus tard, il a été révélé que l’établissement ne détenait aucun détecteur de monoxyde de carbone fonctionnel. La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys a confirmé avoir remédié à la situation depuis l’incident.

Nomination ministérielle

À la suite du remaniement au sein du cabinet Trudeau en janvier, David Lametti est devenu le nouveau ministre de la Justice ainsi que le procureur général du Canada, en remplacement de Jody Wilson-Raybould. Elle avait démissionné du cabinet pour avoir refusé de s’ingérer dans la cause de SNC-Lavalin devant les tribunaux. Réélu dans la circonscription de LaSalle-Émard-Verdun aux dernières élections générales, M. Lametti a de nouveau obtenu la confiance du premier ministre pour occuper les mêmes fonctions au sein du cabinet.

Moulin sans pale

Les pales du moulin Fleming ont été retrouvées brisées au sol, à la mi-septembre. Les cols bleus ainsi que les pompiers sont intervenus pour sécuriser les lieux. Personne n’a été blessé, mais d’importants dommages avaient été constatés. Pour l’instant, l’arrondissement n’a pas encore dévoilé s’il installera de nouvelles pales.

Au cours de l’été, les alentours de l’édifice patrimonial et de l’ancien hôtel de ville de LaSalle ont aussi été le lieu de fouilles archéologiques. Une portion de l’ex-bâtiment municipal situé sur la rue Strathyre a également été démolie en vue de son réaménagement en maison de la culture.

Coupable de meurtre

Le LaSallois Nicholas Fontanelli purge actuellement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 17 ans. La sentence est tombée en octobre, deux semaines après qu’il ait plaidé coupable à une peine réduite de meurtre au deuxième degré et d’outrage au cadavre de sa fiancée Samantha Higgins.

Le juge James Brunton a ainsi acquiescé à la suggestion commune de la défense et de la Couronne, mettant un terme à la cause qui a traîné durant quatre ans, évitant du même coup un long procès. Le jeune homme de 26 ans avait étranglé et démembré la mère de ses deux enfants en juillet 2015 dans leur appartement de LaSalle.

Fermeture de l’écocentre

L’écocentre et le centre de réemploi de LaSalle ont été fermés de mai à juin. La compagnie Mélimax, responsable du contrat de gestion initial, ne pouvait plus opérer en raison d’un interdit par l’Autorité des marchés publics. L’entreprise qui a pris la relève peinait quant à elle à répondre à la demande.

Depuis peu, un nouveau système a été établi pour limiter le nombre de conteneurs nécessaires pour le transport des matières issues des écocentres de LaSalle et Saint-Laurent. Des contrats valant au total 6 M$ ont été attribués par la Ville de Montréal. La Ville de Montréal dépensera aussi environ 14 M$ à l’entreprise Pro-Vert Sud-Ouest pour la gestion de ses sept écocentres montréalais jusqu’en 2024.