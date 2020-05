Une clinique de dépistage mobile à LaSalle

Pour la première fois depuis le début de la pandémie, une clinique de dépistage mobile sera installée à LaSalle, l’un des arrondissements les plus touchés par la COVID-19. On y recense 946 cas confirmés et 129 décès en date de mardi.

Installée à l’intérieur du Centre sportif Dollard-St-Laurent, cette clinique accueillera sans rendez-vous les personnes présentant des symptômes liés au coronavirus, soit une toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de goût ou d’odorat, du 13 au 17 mai, de 10 h à 17h.

«Ce site mobile vient augmenter sensiblement notre capacité de dépistage», a laissé savoir la présidente-directrice générale du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Lynne McVey.

Il faut présenter une carte d’assurance-maladie et un permis de conduire, si possible. Après un lavage de main en règle et le triage, le prélèvement en trois étapes dure quelques secondes. Les résultats devraient être obtenus en quelques jours.

Le but est de procéder massivement au dépistage des personnes présentant des symptômes de la COVID-19 et aussi à ceux ayant eu des contacts avec quelqu’un qui est infecté. L’objectif est d’effectuer quelque 200 tests par jour. Il s’agit d’un des efforts mis en place pour atteindre la cible du gouvernement Legault de plus de 14 000 tests quotidiens.