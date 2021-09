Jean-François Lefebvre, candidat à la mairie de LaSalle

Le chargé de cours au Département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM et co-fondateur du Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME), Jean-François Lefebvre, sera le candidat de Projet Montréal pour la mairie de LaSalle.

Mettant l’environnement au cœur de sa campagne, le Lachinois qui habite à deux jets de pierre de l’arrondissement de LaSalle, souhaite entre autres que les nouveaux ensembles résidentiels soient dorénavant pensés en co-construction.

Lors de l’annonce de sa candidature, il était accompagné de deux candidats au poste de conseillers d’arrondissement, soit Anh Dao et Pierre-Marc Ngamaleu.

Plus de détails à venir.