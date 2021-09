Dévoilement du PDI de LaSalle

Le programme décennal d’immobilisations (PDI) de LaSalle été approuvé lors d’une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement. Il couvre la période s’étalant de 2022 à 2031.

Auparavant réparti sur trois ans (PTI), le PDI «permet de développer des projets d’envergure sur plusieurs années», explique la mairesse de LaSalle, Manon Barbe.

Depuis quelques années, le montant alloué annuellement est de 5 132 000$.

Toutefois, elle ajoute que les dépenses réelles peuvent varier, si elles demeurent équilibrées à la fin du PDI.

La répartition de cette somme en 2022 entre les trois programmes de réfection est de 1 000 000$ pour les parcs et les piscines, de 2 132 000$ pour les rues et trottoirs de compétence locale et 2 000 000$ pour les bâtiments municipaux.

C’est le montant maximal qui sera taxé aux LaSallois dans deux ans.

Cette taxe relative aux investissements demeure stable, puisque les emprunts ont un terme de 15 ans.

Cette somme couplée à d’autres programmes d’immobilisations de la Ville de Montréal et de Québec permettra de dépenser jusqu’à 30 M$ en projets en 2022.

«On utilise le montant du PDI comme un effet de levier pour aller chercher des sommes dans les programmes», explique-t-elle.

Les montants sont divulgués pour dix ans, mais seuls les projets de 2022 sont confirmés pour l’instant.

Parmi les projets annoncés, LaSalle compte équiper l’arrondissement d’une dizaine de bornes de recharge électrique à haute efficacité durant l’année.

Projets financés en 2022

Centre aquatique Michel-Leduc (Aquadôme)

Centre sportif Dollard-St-Laurent

Réfection du parc Raymond (skate park, jeux d’eau, modifications au chalet)

Un nouveau parc de quartier à l’angle des rues Allard et Viola-Desmond

Accessibilité universelle au Centre Henri-Lemieux

Travaux au parc Lefebvre (terrain de basketball) et au parc Félix-Leclerc

Programme de réfection de chalets dans les parcs

Sécurisation autour des écoles

Ajout de bornes de recharge électrique

5 132 000$

Montant annuel de l’enveloppe consacrée au Programme décennal d’immobilisations de LaSalle.