Noël en famille chez les Deschamps-Richards

Avec le temps des Fêtes qui approche, Judi Richards et ses filles lanceront la nouvelle mouture de Noël chez les Deschamps au Théâtre Desjardins de LaSalle, le 4 décembre prochain. L’édition 2021 de ce spectacle qui se renouvelle sans cesse verra se côtoyer trois générations de Deschamps-Richards sur scène. Un spectacle à l’image de ce que représente Noël pour cette famille: un moment pour s’aimer, pour se retrouver et, bien sûr, pour chanter.

Judi Richards dit avoir un réel plaisir à pouvoir conjuguer temps sur scène et temps en famille. «Jamais je n’aurais pensé que j’allais un jour chanter sur scène avec mes filles et mes petites filles. C’est merveilleux», affirme la chanteuse québécoise au bout du fil.

Le spectacle est en partie le reflet de l’album éponyme sorti au début novembre. Judi et deux de ses filles, Karine et Sarah-Émilie, s’y partagent la plume sur huit des 10 pièces de l’œuvre. Des pièces qui diffèrent grandement les unes des autres: une chanson disco rappelant Toulouse côtoie des ballades et de la pop de Noël, sur les thèmes de l’amour et de la famille. La fille de Karine, Alba, 10 ans, fait également entendre sa voix sur deux chansons.

En plus de ses talents de chanteuse, la petite-fille de Judi Richards semble avoir hérité du goût de la danse de sa grand-mère, puisque ses chansons sont accompagnées d’une performance de claquette. «Nous pensions qu’elle ne ferait que l’album, mais c’est Alba qui a demandé à faire partie du spectacle», explique Judi Richards, amusée.

Du chant, de la danse et des histoires

Si le spectacle repose surtout les harmonies vocales, Annie, l’aînée des trois filles, y ajoute ses talents de conteuse en évoquant les histoires et les anecdotes festives des Deschamps-Richards. Elle a aussi réussi à entraîner une troisième petite-fille de Judi Richards dans le projet familial. «Ma fille Camille voulait passer du temps avec moi, sa grand-mère et ses petites cousines», explique Annie Deschamps. La jeune fille de 13 ans s’occupe donc de la régie durant les représentations.

Le spectacle au Théâtre Desjardins aura une connotation particulière pour Annie, qui réside à LaSalle depuis plus de 10 ans. «Le Théâtre Desjardins, c’est un pilier de la culture à LaSalle. Lorsque j’y travaillais, il y a quelque temps, ma patronne me disait que je devrais être sur les planches et non au guichet à y vendre des billets. Et maintenant, m’y voilà», raconte Annie Deschamps, en entrevue.

L’aînée des trois filles estime que c’est un spectacle des Fêtes qui est d’actualité et qui fera du bien à tous. «Comme on n’a pas pu se rassembler en 2020, c’est encore plus facile de célébrer cette année. On s’est rendu compte à quel point la famille c’est important.»

«Avec le spectacle, on veut célébrer Noël et partager ce que ça veut dire pour nous de passer un bon moment en famille», conclut Judi Richards.

Noël chez les Deschamps

4 décembre au Théâtre Desjardins de LaSalle

14 décembre à la Place des Arts (spectacle-bénéfice pour la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud)

19 décembre à la salle Pauline-Julien du cégep Gérald-Godin, à Sainte-Geneviève