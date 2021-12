L’association des artistes de LaSalle présente son Salon d’Automne

Du 8 au 21 décembre, l’Association des artistes de LaSalle expose son Salon d’Automne à la Galerie Les Trois C du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux.

Les visiteurs peuvent y apprécier la qualité des créateurs laSallois qui présentent une variété de peintures, gravures, sculptures, collages, estampes et aquarelles.

L’activité est gratuite et vise des personnes de tous âges.

L’Association des artistes, qui compte près de 70 membres, s’inscrit dans le paysage laSallois depuis 1979.

En plus de permettre aux créateurs de l’arrondissement d’échanger au sein d’une communauté, elle offre des formations à ceux et celles qui veulent perfectionner leur art ou apprendre de nouveaux gestes. Toutefois, ces cours sont pour le moment suspendus à cause du contexte sanitaire actuel.

L’association organise aussi régulièrement des rencontres d’artiste afin que ceux-ci partagent leur expertise. La présentation de novembre avec Carmen Dubuc était la première activité du genre depuis le début de la pandémie.

Salon d’Automne des artistes de LaSalle

Galerie Les Trois C, Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux

7644, rue Édouard, LaSalle

Du 8 au 21 décembre

Gratuit