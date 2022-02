Activités du Mois de l’histoire des Noirs à LaSalle

Dès le 1er février, pour le Mois de l’histoire des Noirs, l’administration de LaSalle et plusieurs organismes de l’arrondissement proposeront des activités virtuelles afin de mettre en valeur la contribution des communautés noires à la société québécoise.

Cette année, l’arrondissement a choisi de mettre de l’avant deux personnalités laSalloises, Jonathan Emile et Dorothy Rhau, pour leurs accomplissements. Jonathan Emile est un auteur-compositeur-interprète d’origine jamaïcaine. Il a lancé son premier album reggae il y a deux ans. Dorothy Rhau, elle, est la présidente de l’organisme Audace au Féminin, qui a comme mission de favoriser l’émancipation et la réussite des femmes noires au Québec.

Voici un survol des activités qui ont retenu notre attention.

La bibliothèque L’Octogone proposera, le mercredi 16 février, de 10h à 11h, une rencontre virtuelle avec l’autrice-compositrice-interprète montréalaise Stella Adjokê. La conférence aura pour thème «honorer le passé en inspirant le futur». Une capsule vidéo présentant le parcours de l’artiste pourra être visionnée dès le samedi 5 février à 13h, sur la page Facebook de la bibliothèque. Pour s’inscrire à la conférence: 514 367-6394 ou adultesoctogone@montreal.ca.

Les samedis 5, 19 et 26 février, l’organisme Bienvenue à l’immigrant publiera à 10h, sur sa page Facebook et son site web, des vidéos qui véhiculent des messages positifs sur l’intégration des personnes des communautés culturelles. Il y aura un portrait de la doctorante en sociologie Océane Ingrid Nyela, un autre de la fondatrice de l’entreprise Les Soins de Menea, Soifiya Hassani, tandis que la dernière vidéo portera sur une rencontre entre des jeunes et les policiers du poste de quartier 13, à LaSalle.

Pour sa part, AIR-SOM Centre Prisme présentera, du 7 au 28 février, l’exposition What’s the matter? Notre regard sur la célébration du Mois de l’histoire des Noirs. Il sera possible de se rendre sur place, au 414, avenue Lafleur, en semaine de 10h à 16h, pour découvrir le parcours inspirant de personnages historiques issus de la communauté.

Le vendredi 11 février à 10h, l’organisme tiendra aussi un atelier virtuel sur les communautés noires du Canada. La présentation du documentaire Apatrides d’une trentaine de minutes sera suivie d’un échange. Pour plus de détails sur l’activité et pour s’inscrire: promotion@airsomprisme.com.

Pour l’ensemble des activités et des détails: https://montreal.ca/actualites/mois-de-lhistoire-des-noirs-2022-lasalle-10479