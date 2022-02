C’est possible d’emprunter des consoles de jeux vidéo à L’Octogone

Dès la semaine prochaine, les amateurs laSallois de jeux vidéo pourront emprunter des consoles de jeux vidéo, des accessoires ainsi que des trousses de jeux thématiques à la bibliothèque L’Octogone.

Tant les amateurs de jeux aux tendances rétro que les adeptes de jeux contemporains seront servis. Parmi les consoles offertes par la bibliothèque, on trouve quatre Nintendo Switch, deux Super Nintendo (SN), deux consoles portatives Arcade Go et un exemplaire de la populaire Game & Watch: Super Mario Bros, classique des années 1980.

Il est également possible d’emprunter des casques de jeu et des manettes sans fil pour Nintendo Switch.

Pour les utilisateurs novices, L’Octogone a assemblé sept trousses thématiques: à l’aventure, classiques, en famille, fans de sports, fous de Mario, jeunesse et jeux de rôle. Chacune de ces trousses contient trois jeux. L’ensemble des jeux vidéo offerts sont répertoriés dans le catalogue Nelligan des bibliothèques de Montréal.

Sur le site web de la bibliothèque, on indique que les usagers des bibliothèques de Montréal, âgés de 14 ans et plus, peuvent réserver sur place ou par téléphone au 514 367-2109. Ceux-ci doivent détenir une carte Accès-services LaSalle valide.

La bibliothèque souligne aussi que le matériel réservé doit obligatoirement être récupéré et rapporté dans les locaux temporaires de la bibliothèque L’Octogone, situés au 2101, avenue Dollard (Place Newman). Les réservations sont d’une durée de trois semaines et ne sont pas renouvelables.