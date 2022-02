Des participants lors de la 34e édition de la Course et marche populaires de LaSalle

La course et marche populaires de LaSalle de retour après 2 ans de pause

Les Kilomaîtres LaSalle tiendront la 41e édition de la Course et marche populaires de LaSalle le dimanche 27 mars prochain. L’événement grand public du club de course à pied et de marche rapide est de retour après 2 ans de pause dus à la COVID-19.

Les participants auront l’occasion de tester leurs performances sur différents parcours sécurisés fermés à la circulation automobile. Des courses de 5 et de 10 km sont offertes sur un nouveau circuit longeant le parc des Rapides et le fleuve Saint-Laurent. Pour les personnes qui préfèrent célébrer la venue du printemps plus tranquillement, il est possible de parcourir les 5 km à la marche.

Les plus jeunes ne seront pas en reste avec une boucle de 2 km autour du parc Riverside pour ceux âgés de 12 à 19 ans, ainsi qu’un crochet de 1 km pour les enfants de 11 ans et moins.

Les coûts d’inscription pour l’activité varient entre 12 $ pour le parcours de 1 km et 40 $ pour la course de 10 km. À partir du 10 mars, les prix seront majorés de 5 $. Les frais d’inscription à la course servent de principale source de financement pour les activités du club.

Fondé en 1979 et regroupant plus de 100 membres, le club les Kilomaîtres offre des programmes récréatifs de course et de marche aux adultes, et des programmes récréatifs et compétitifs en athlétisme.

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire, visitez le www.circuitendurance.ca/lasalle/ ou téléphonez au 514 769-8443.