La population de LaSalle croit deux fois plus vite que celle de Montréal

Dans les cinq dernières années, la population de LaSalle a crû deux fois plus vite que celle de l’ensemble de la métropole, selon ce que révèlent les premières données sur le recensement de Statistique Canada.

Plus précisément, l’arrondissement est passé de près de 76 860 résidents en 2016 à un peu plus de 82 230 résidents en 2021, un bond de 7%. En comparaison, la Ville de Montréal a vu sa population augmenter de 3,4% durant la même période.

LaSalle a été divisée en 19 secteurs de recensement.

Le secteur situé entre le parc Angrignon et le boulevard Newman, incluant le projet Bois-des-Caryers et le quartier Angrignon-Est, dans le nord-est de l’arrondissement, a connu la plus forte croissance de sa population, avec une augmentation de plus de 40% entre 2016 et 2021.

Sans surprise, il s’agit de l’emplacement où ont été réalisés plusieurs projets immobiliers importants durant cette période.

Trois autres secteurs ont vu leur nombre de résidents augmenter de plus de 10%. Il s’agit du quartier Highlands (15%); du secteur aux abords du cégep André-Laurendeau, entre le boulevard Shevchenko, le boulevard De La Vérendrye, le parc Angrignon et la rue Jean-Chevalier (14,5%); et du quadrilatère formé par le canal de Lachine au nord, le boulevard Newman au sud, l’avenue Dollard à l’est et la route 138 à l’ouest (11,6%).

À l’inverse, deux secteurs ont vu leur population diminuer de plus de 3% entre 2016 et 2021. Il s’agit du quartier de LaSalle Heights (-3,4%) et du secteur autour de l’école Cavelier-De LaSalle, délimité par la rue Airlie, la 90e Avenue, le fleuve et le canal de l’Aqueduc (-3,3%). Selon un portrait de LaSalle brossé par l’organisme Centraide en 2019-2020, ces secteurs sont aussi les plus défavorisés à l’échelle de l’arrondissement.