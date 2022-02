LaSalle espère tourner la page de la saga Bois-des-Caryers en 2022

En 2022, LaSalle espère tourner la dernière page de la saga immobilière Bois-des-Caryers, qui a commencé en 2010 et qui a laissé 200 ménages sans infrastructures municipales adéquates pendant de nombreuses années. L’arrondissement compte réaliser cet été les derniers travaux de pavage des rues aux frais des promoteurs, qui n’ont jamais rempli leurs obligations contractuelles.

Lors de la séance du conseil, le 7 février, les élus laSallois ont accordé un montant de près de 175 000 $ provenant des surplus de l’arrondissement pour terminer la réalisation des travaux du projet domiciliaire Bois-des-Caryers.

L’argent sera tiré à même les poches d’un des promoteurs. La manœuvre n’aura pas d’incidence sur le budget laSallois. «Pour le moment, les contribuables n’ont pas du tout participé à ces frais-là», assure Christianne Cyrenne, directrice générale de l’arrondissement de LaSalle, en entrevue téléphonique.

En 2021, l’arrondissement avait autorisé l’utilisation de la dernière partie du dépôt de garantie, d’une valeur de 268 000 $, du premier promoteur du projet, puisqu’il n’avait pas respecté l’entente visant la réalisation complète des travaux électriques, du pavage et des trottoirs des rues Pigeon et du Bois-des-Caryers.

Un jugement favorable

Une utilisation jugée légitime par la Cour supérieure du Québec, qui, dans un jugement de février 2021, a rejeté la plainte formulée par l’entreprise à numéro du promoteur Allan Schachter. Celle-ci estimait que la Ville de Montréal devait lui rembourser la somme en garantie saisie pour les travaux d’infrastructures, comme le projet avait été vendu à un autre promoteur. Le tribunal a plutôt tranché en faveur de la Ville.

C’est l’administration laSalloise qui a donc pris en charge l’octroi des contrats nécessaires pour terminer les travaux. Des travaux de 93 912 $ ont été réalisés à la fin décembre 2021 et la somme restante de 174 088 $ sera déboursée au courant de l’année, indiquent les documents de l’arrondissement.

«Dans le projet Bois-des-Caryers, on a fait la deuxième couche de pavage sur la rue Pigeon et on est en attente des lampadaires. Ça s’en vient. L’été prochain, on travaille sur les deuxièmes couches de pavage des rues Bois-des-Caryers et Rosaire-Gendron, et ça aussi ça devrait être payé entièrement par le dépôt du promoteur», explique la directrice générale de LaSalle.

Un deuxième promoteur en faute

L’entreprise de M. Schachter n’est pas la seule à avoir failli à ses obligations envers la Ville.

Tours Utopia Inc., qui a acheté la partie non-compétée du projet en 2012 et en a proposé une nouvelle mouture en 2015 appelé projet Bo Bois, n’a pas non plus respecté son entente avec l’administration municipale pour la réalisation complète des travaux d’infrastructures.

Là encore, la Ville a dû faire les démarches elle-même pour offrir des services municipaux adéquats aux ménages laSallois laissés en plan. «La partie de la rue Bois-des-Caryers qui est parallèle à la rue Rosaire-Gendron a été entièrement finalisée et payée par le dépôt du promoteur de Bo Bois, indique Mme Cyrenne. Toutefois, il reste une petite section de la rue Bois-des-Caryers, qui est encore en pierre.»

«Pour cette dernière rue, on pense être à peu près juste. Du financement du Service de l’habitation de la Ville de Montréal va permettre de réduire au maximum le besoin d’utiliser de l’argent des contribuables. Si on devait se rendre là, c’est sûr qu’il y aura une évaluation de la possibilité d’aller chercher du financement du promoteur responsable du dépassement des coûts», souligne-t-elle.

Pourra-t-on bientôt tourner la dernière page de la saga Bois-des-Caryers? La directrice de l’arrondissement affirme que le moment où auront lieu les travaux va dépendre des disponibilités des entrepreneurs qui recevront les contrats. «La seule chose que je peux dire, c’est que nous espérons réaliser les travaux en 2022. On a intérêt à clore le dossier pour les résidents de ces rues-là qui ont été très patients jusqu’ici.»