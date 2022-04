La collecte des résidus alimentaires bientôt offerte à tous les laSallois

Toute la population de LaSalle pourra bientôt participer à la gestion des résidus alimentaires, afin de réduire collectivement ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Dans la semaine du 2 mai, l’administration déploiera la collecte de matières organiques pour les immeubles de neuf logements et plus ainsi que les industries, commerces et institutions, dans les deux derniers secteurs (bleu et jaune) de l’arrondissement.

Secteurs de collecte de LaSalle – Capture d’écran

Les secteurs rouge et vert ont accès à ce service depuis mai 2021.

Avec l’ajout de ces secteurs, ce sont les matières organiques de près de 7000 nouveaux ménages, en plus des commerces et des autres établissements, qui seront ainsi détournées des sites d’enfouissement, indique la porte-parole de l’arrondissement, Angélica Ramirez.

Selon l’Éco-quartier LaSalle, considérant qu’en moyenne les résidus alimentaires composent près de 50% d’un sac à ordures moyen, c’est donc la moitié du volume de déchets ménagers qui sera envoyé à l’enfouissement qui se retranche, ce qui permettra aussi de l’émission de méthane de ces sites, un puissant gaz à effet de serre.

Le compostage des résidus alimentaires permet de générer des fertilisants de qualité pour les sols. Le contenu des bacs bruns pourra aussi bientôt être transformé en gaz naturel renouvelable avec la mise en service du centre de biométhanisation de Montréal-Est plus tard cette année. La construction de celui de LaSalle est prévue dans les prochaines années.

Les résidents concernés recevront un bac brun et un plus petit bac de cuisine, qui seront livrés à leur domicile entre le 18 et le 30 avril, ainsi qu’une trousse d’information. Des patrouilleurs de l’Éco-quartier LaSalle feront aussi du porte-à-porte au courant du mois d’avril pour répondre aux questions.

Il s’agit de la dernière phase d’implantation de la collecte des résidus alimentaires dans l’arrondissement, six ans après son début en mai 2016. Tous les ménages montréalais auront accès à un système de collecte des matières organiques d’ici 2025.