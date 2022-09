Une femme poignardée à LaSalle dans un état critique

Une femme de 29 ans a été victime d’une agression à l’arme blanche ce jeudi à 8h45 dans le stationnement d’un édifice de la rue des Oblats, à l’angle de la rue Wanklyn, dans l’arrondissement LaSalle.

À la suite d’un appel reçu au 911, les policiers ont trouvé la jeune femme blessée au haut du corps. Elle a été transportée dans un centre hospitalier et elle est présentement dans un état critique.

Le suspect a pris la fuite et l’unité canine a été demandée sur les lieux. La scène du crime est protégée et le lien entre la victime et le suspect demeure inconnu.

D’autres détails sont à venir …