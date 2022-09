3 M$ investis dans les parcs à LaSalle

Le conseil d’arrondissement du 6 septembre a octroyé plus de 3 M$ d’investissements pour l’aménagement de deux parcs et la construction d’un vélo-parc à LaSalle.

Dans son sommaire décisionnel, le conseil de LaSalle dit vouloir «investir dans ses parcs afin de les rendre plus intéressants pour les enfants, les adultes et les aînés, de se conformer aux nouvelles normes et de les sécuriser et de les rendre accessibles pour les citoyens».

Construction d’un vélo-parc

Un vélo-parc sera construit le long du canal de l’aqueduc pour un montant d’environ 657 000 $ d’ici la fin 2023. Conceptualisé par l’entreprise Tessier Récréo-Parc, le vélo-parc comportera un pumptrack (piste à bosses, NDLR) et un parcours avec des modules et des obstacles. Il sera situé dans le Bronx, là où une piste de vélo tout-terrain avait été aménagée l’été dernier, entre la piste cyclable qui longe le canal et le boulevard Champlain, entre la 2e Avenue et la rue Alepin.

Le contrat prévoit aussi le verdissement du secteur avec l’installation de fosses de plantation et de végétaux dans le vélo-parc de 2000m2 . Par ailleurs, l’entreprise Tessier Récréo-Parc avait réalisé le skatepark du parc Arthur-Therrien à Verdun.

Aménagement de parcs

Plus de 1,7 M$ seront investis dans l’aménagement du nouveau parc Taishan, situé sur la rue Allard, à l’intersection de la rue Viola-Desmond. Le terrain encore vacant sera rénové pour accueillir un parc avec des sentiers, des espaces de jeux pour enfants, un jeu d’eau, et des espaces de détente. Le contrat octroyé à l’entreprise Saho Construction prévoit aussi des travaux de plantation, de drainage et d’électricité. Les travaux commenceront en septembre et se termineront en juin 2023.

Le conseil d’arrondissement a accordé un dernier contrat pour des travaux d’aménagement au parc Félix-Leclerc pour une somme d’environ 573 000 $. L’entreprise Construction Urbex se chargera de réaliser des sentiers ainsi que d’installer de l’équipement et du mobilier urbain. Des travaux d’éclairage seront aussi réalisés dans le parc adjacent à la bibliothèque de l’Octogone, le long du boulevard de La Vérendrye.

Le réaménagement du parc Félix-Leclerc se fait dans le cadre du Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux (2019-2021), dont l’admissibilité a été confirmée en 2019 par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.