232 000$ pour plus de diversité dans les services d’urgence

De son «fonds spécial jeunesse», la Ville de Montréal octroie 232 000$ au Centre Lasallien dans le cadre du Programme d’accompagnement aux métiers d’urgence.

Le programme est un projet parascolaire qui implique des rencontres entre les jeunes de la diversité du quartier Saint-Michel, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les autres services d’urgence de la Ville. Le but, selon le cabinet de la mairesse tel que transmis via communiqué, est de «renforcer le lien de confiance» et de «favoriser une meilleure compréhension mutuelle» entre ces deux parties.

Pratiquement, le programme organise des activités qui se déroulent au Centre Lasallien, à l’école secondaire Louis-Joseph Papineau, ou encore dans les installations du SPVM et du service incendie de Montréal. Les activités «démystifient les réalités entourant leurs professions».

Il s’agit d’une façon d’encourager et d’aider les jeunes qui «souhaitent faire carrière dans le domaine policier ou dans les autres métiers d’urgence».

Ce programme lasallois n’est que le début, puisque celui-ci vise éventuellement à être offert aux autres écoles de la métropole.