28 M$ pour des rénovations au Centre sportif Dollard-St-Laurent

La mise aux normes du centre sportif Dollard-St-Laurent implique des rénovations nécessitant un investissement de 28 M$.

La somme assumée à 55% par l’Arrondissement servira pour «le remplacement du système de réfrigération existant par un nouveau système fonctionnant à l’ammoniac, l’implantation de mesures d’efficacité énergétique, de même que l’amélioration de l’accessibilité universelle», décrit le cabinet de la mairesse par voie de communiqué.

Le contrat accordé à l’entreprise Construction Gamarco inc. par Ville de Montréal, qui finance 45% du projet, prévoit que les travaux s’échelonnent sur une période de 2 ans.

Pour la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois, les travaux réalisés dans le cadre du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux contribueront à atteindre les objectifs Montréal 2030. Montréal 2030 est une initiative de la Ville qui a pour but de procéder à la transition écologique en partant du niveau local, notamment en posant des actions concrètes pour réduire les GES.

Via le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, une subvention de 8,479 M$ des gouvernements du Canada et du Québec a été accordée pour soutenir le projet.