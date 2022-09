Nouveau projet d’immersion en recherche appliquée au Collège de Rosemont

Le 13 septembre, le Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ) ainsi que le Département de Techniques de recherche et de gestion de données (TRGD) du Collège de Rosemont ont lancé leur nouveau projet Enrichissement en recherche appliquée. Ce projet s’adresse aux étudiants du programme Techniques de recherche et de gestion de données, afin qu’ils améliorent leurs connaissances tout en appliquant leurs compétences au travers de projets concrets.

Ce projet suit l’envie du Collège d’améliorer ses offres de formation. Il est d’ailleurs le seul cégep offrant une telle formation.

Le projet, par son lien étroit entre le programme et la recherche, est une voie de réussite porteuse parce qu’elle donne un sens aux études et au travail des enseignants. Caroline Roy, directrice générale du Collège, par voie de communiqué

Ce projet permettrait aux étudiants de s’initier au monde du travail afin de mieux appréhender leur future carrière.