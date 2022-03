Le Collège de Rosemont et l’UdeM se penchent sur l’intelligence artificielle

Le Collège de Rosemont et l’Université de Montréal (UdeM) combinent leurs efforts et lancent UtopIA, un projet de baladodiffusion portant sur les questions d’éthique englobant l’intelligence artificielle (IA). L’initiative compte six épisodes et touche des sujets aussi variés que la santé et les soins, l’art et la création, l’éducation, le travail, la justice et la crise climatique.

L’enseignant en philosophie du Collège de Rosemont Christian Auger et les conseillers pédagogiques Stéphane Alarie et Louis Normand ont joint leurs efforts à ceux de Pauline Noiseau et Nathalie Chamlian, de l’Université de Montréal.

«Le balado UtopIA a comme but d’amener les étudiants du réseau collégial à des réflexions sur des enjeux éthiques de l’intelligence artificielle, explique Louis Normand. On voulait d’abord former des enseignants pour qu’ils animent des ateliers de co-construction sur le sujet. On s’est rendus compte qu’il manquait un peu de matériel pédagogique pour le personnel enseignant, donc on a décidé de produire un balado. Il est surtout destiné aux étudiants au collégial, mais peut aussi être utilisé pour les enseignants à destination des étudiants.»

Le projet UtopIA s’inscrit dans le cadre de l’initiative «Éthique et intelligence artificielle en enseignement supérieur: pour un développement responsable de l’IA avec et par-delà la Déclaration de Montréal». Il est soutenu financièrement par le Pôle montréalais d’enseignement supérieur en intelligence artificielle (PIA).

UtopIA est déjà disponible sur les différentes plateformes de baladodiffusion.