Quatre nouvelles ruelles vertes dans Rosemont

Quatre nouvelles ruelles vertes et un nouveau jardin de rue verront le jour dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie au cours de l’été 2022.

Réalisées par la communauté, ces ruelles contribuent notamment à réduire l’effet des îlots de chaleur et à améliorer la qualité de l’air. Selon l’arrondissement, la création des nouveaux espaces permettra de déminéraliser et de végétaliser 654 m² d’asphalte.

Les nouveaux espaces seront situés dans les ruelles qui se trouvent entre la 12e et la 13e Avenue, entre le boulevard Rosemont et la rue Dandurand, puis entre la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont. Une autre sera localisée entre la 18e Avenue et l’avenue Bourbonnière entre le boulevard Rosemont et la rue Dandurand. Finalement, la quatrième ruelle se trouvera entre l’avenue Jeanne-d’Arc et le boulevard Pie-IX entre la rue Dandurand et la rue Masson.

Par ailleurs, la ruelle verte déjà existante qui se situe dans le quadrilatère formé par la rue Saint-Dominique, l’avenue Casgrain, la rue Beaubien Est et la rue de Bellechasse sera quant à elle bonifiée.

Le nouveau jardin de rue s’étendra sur 325 mètres et il sera aménagé sur la 12e Avenue, entre la rue Dandurand et le boulevard Rosemont.

Grâce à ces ajouts, Rosemont–La Petite-Patrie comptera 140 ruelles vertes au terme de la saison. Il s’agit d’un record parmi les arrondissements de la métropole.

L’ensemble des ruelles vertes et jardins de rue dans l’arrondissement.