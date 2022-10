Le conseil de LaSalle en bref

Le conseil d’arrondissement de LaSalle a approuvé le budget 2023 de l’Arrondissement et augmenté la taxe foncière. La séance ordinaire du 11 octobre a aussi permis d’investir dans plusieurs organismes, et promis divers aménagements sur le territoire.

Budget 2023 et hausse de la taxe locale

Le budget total de l’Arrondissement sera d’environ 45 M$. La ville-centre financera 36 M$, pendant que les taxes locales et divers revenus compléteront le budget. Le conseil a promis plus de 18 M$ de dépenses en loisirs et cultures, soit 41 % du budget total. Cela représente la deuxième plus grande dépense après la rémunération des fonctionnaires de l’Arrondissement. Près d’un million de dollars prendront la forme de contributions financières à des organismes de LaSalle en 2023. De plus, la Ville de Montréal a accordé une enveloppe d’emprunts de 56 M$ pour l’acquisition de biens ou l’exécution de travaux à LaSalle entre 2023 et 2032.

Le budget 2023 augmentera d’environ 2%, notamment grâce à une hausse de la taxe locale de 7,6%. Pour chaque tranche de cent dollars de patrimoine foncier, les contribuables devront payer 5,38 cents. L’augmentation de la taxe permettra à l’Arrondissement d’encaisser plus d’un million de dollars supplémentaires de revenus.

Aménagements et contributions à des organismes

À la suite de l’adoption du budget, le conseil d’arrondissement a accordé plusieurs contrats d’aménagement de parcs. Les contrats incluent l’installation de trois buttes de glissade au parc de planche à neige, et l’aménagement de terrains de basketball au parc Lefebvre. De plus, 400 000 $ seront destinés à la préservation de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels sur le territoire. Le conseil a aussi accordé un contrat pour l’installation de plusieurs ralentisseurs de vitesse, notamment sur la rue du Bois-des-Caryers.

La Maison des familles de LaSalle a reçu une subvention de 10 000 $ pour la distribution de couches lavables et de produits d’hygiène féminine durables pour les personnes dans le besoin.

Une somme de 60 000 $ sera destinée aux projets Point de mire et Savoir se voir en gang de la Maison des jeunes de LaSalle, et un soutien financier additionnel de plus de 100 000 $ a été attribué à la Maison des jeunes de LaSalle et à l’organisme CUMULUS pour l’année 2022. Par ailleurs, huit nouveaux membres ont été nommés au Conseil des jeunes de LaSalle. Le conseil a conclu la séance par l’approbation d’un projet en culture pour améliorer la santé mentale des jeunes à la bibliothèque L’Octogone.