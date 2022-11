Une jeune laSalloise à l’ambition débordante

Grande Lauréate du prix Forces Avenir 2022 à Montréal dans la catégorie élève engagée, Mehreen Tarique accumule les engagements et les actions caritatives auprès de sa communauté.

Âgée de seulement 17 ans, la jeune laSalloise a monté plusieurs comités, campagnes de sensibilisations et levée de fonds pour diverses causes, allant de la pauvreté aux femmes en détresse, en passant par la lutte contre le racisme, la sensibilisation à l’autisme, ou encore l’environnement. À peine graduée de l’École secondaire Cavalier-De LaSalle, l’adolescente ne veut pas une vie «plate» mais pleine «d’aventures».

Racisme et droit des femmes

Mehreen tire son engagement de plusieurs voyages effectués dans le pays de ses parents, le Bangladesh. «Je me suis rendue compte que la pauvreté, l’environnement, le droit des femmes, ce sont des enjeux qui me tenaient à cœur, et ça m’a ouvert les yeux envers une réalité complètement différente». Cette réalité, celle de vivre dans un pays où les droits des femmes ne sont pas restreints, l’a poussée à vouloir «faire du changement».

La vie sans stress, c’est plate. Mehreen Tarique

À l’école secondaire, elle a fondé un comité nommé Généraction avec lequel elle a amassé plusieurs milliers de dollars pour aider des filles à accéder à l’éducation, notamment au Ghana et au Mali, en collaboration avec 60 Millions de Filles.

Touchée personnellement par le racisme, Mehreen a chapeauté plusieurs initiatives pour promouvoir l’inclusion sociale, car elle estime que «les minorités visibles sont ostracisées et exclues de la société». Victime de racisme à 15 ans, elle s’interroge, comme tant d’autres: «si j’avais été blanche, est-ce que j’aurais été traitée différemment?»

Cette expérience a été déterminante dans sa lutte contre le racisme. «Cette colère, je voulais l’investir dans quelque chose d’autre». C’est pourquoi elle a monté une campagne de sensibilisation au racisme. Avec les organismes Bienvenue à l’Immigrant et Destination Travail, la jeune fille a fait signer 700 personnes sur un drapeau du Québec en s’engageant à lutter contre le racisme.

À la Maison des jeunes de LaSalle, Mehreen a invité des policiers pour avoir une discussion avec sa communauté, parfois méfiante du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). «Il faut bâtir un lien solide entre la communauté et le SPVM,» fait valoir la jeune fille.

Ses engagements lui ont valu d’être nommée ambassadrice de la Semaine de l’harmonie interculturelle en 2021, où elle a donné un discours. «C’est là que j’ai senti que j’étais écoutée, que ma voix comptait, et c’était un des moments les plus mémorables. Cette colère-là en valait la peine.»

Un futur en politique

Maintenant scolarisée au collège Maisonneuve en relations internationales, Mehreen n’arrête pas de s’engager pour sa communauté. La LaSalloise souhaite fonder «une maison d’hébergement qui va accueillir les minorités en bas de 18 ans», car selon elle, «peu de ressources sont offertes en santé mentale» pour les jeunes dans le sud-ouest de Montréal.

La jeune fille a par ailleurs développé un grand intérêt pour la politique. «Tout m’intéresse », déclare-t-elle, en expliquant vouloir s’impliquer au niveau provincial et même fédéral, «pour faire un changement a plus grande échelle».

Deux ans avant d’intégrer l’étape universitaire, les Universités de Montréal, de Sherbrooke, et de Laval se battent déjà pour l’accueillir en lui offrant des bourses. Reste à savoir où Mehreen décidera de poursuivre ses nombreux projets.