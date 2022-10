Forces AVENIR récompense des étudiants engagés

Le gala Forces AVENIR, présenté par Desjardins le 28 septembre au Capitole de Québec, a célébré l’engagement étudiant, et certains Montréalais ont été mis à l’honneur. Dans le cadre de ses programmes secondaire, collégial et universitaire 2022, Forces AVENIR a remis un total de 234 000$ en bourses.

Le projet Azimut Medical de l’École de technologie supérieure (ÉTS) est le lauréat de la catégorie AVENIR Santé et saines habitudes de vie. Les étudiants ont mis au point une ceinture gonflable à intelligence artificielle pour la population la plus à risque de fracture à la hanche.

Le lauréat de la catégorie AVENIR Sciences et technologies est le projet BiosensUM de l’Université de Montréal, qui avait remporté une médaille d’or pour un biocapteur permettant la détection de l’influenza A H1N1.

Dans la catégorie AVENIR Arts, lettres et littérature, l’Orchestre symphonique étudiant de l’Université de Montréal (OSÉUM) s’est imposé grâce à son développement d’une plateforme virtuelle pour rester présent dans la vie de ses membres. Il a diffusé deux quiz musicaux, ainsi que des soirées d’études et un concert en ligne.

TraQC a quant à lui reçu le prix de la catégorie AVENIR Économie sociale, entrepreneuriat et affaires, conçu par des étudiants de l’ÉTS.

Du côté des prix individuels, Liliya Boyadjieva, de l’ÉTS, et Layla Dehbidi Assadzadeh, de l’Université de Montréal, sont lauréates de l’AVENIR Personnalité 1er cycle; Ilrick Duhamel, de Polytechnique Montréal, et Lydie Christelle Belporo Senah, de l’Université de Montréal, lauréats du 2e et 3e cycle; Abdou Rahim Lema Mohamed, de l’Université de Montréal, et Mona Calvet, de l’Université du Québec à Montréal, lauréats de l’AVENIR Personnalité persévérante; et Noël Giguère, de l’ÉTS, l’AVENIR Personnel engagé.

Lauréats collégiaux

Du côté du volet collégial, le prix du projet engagé pour la catégorie AVENIR Santé et saines habitudes de vie a été remis au projet Crée ton standard, mis en place par des étudiants du Collège de Rosemont afin de sensibiliser les étudiants aux problèmes découlant de la pression sociale liée à l’apparence physique, ainsi qu’au projet Cours pour la cause, des étudiants en technique policière du Collège de Maisonneuve, qui ont couru afin d’amasser des fonds pour la Fondation Jeunes en tête, qui vient en aide à des adolescents aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Dans la catégorie AVENIR Entraide, paix et juste, le Comité multiculturel et contre l’exclusion du Cégep Marie-Victorin a été récompensé.

La revue littéraire Le fol espoir, qui encourage les jeunes auteurs du programme Arts, lettres et communication du Collège de Maisonneuve à soumettre leurs œuvres en vue d’être publiées, a été récompensée dans la catégorie AVENIR Arts, lettres et culture.

Dans la catégorie AVENIR Sciences et technologies, les étudiants lauréats du Collège de Maisonneuve ont mis sur pied, appuyés d’informaticiens expérimentés, le projet Ville intelligente visant à améliorer la sécurité et l’efficience du réseau routier montréalais.

La création de la plateforme télévisuelle VMOVO par l’équipe du Collège Ahuntsic a été récompensée dans la catégorie AVENIR Entrepreneuriat, affaires et économie sociale.

Les projet IndigeSTEM: Support for Indigenous STEM Student, du Collège Dawson, et Sensibilisation à la diversité, du Collège Ahuntsic, ont reçu le prix AVENIR Société, communication et éducation.

Du côté des prix individuels, Clémence Bergeron, du Collège Ahuntsic a reçu le prix AVENIR Étudiant engagé; Marina de Sousa e Silva, du Collège de Maisonneuve, Raphael Asimwe Bahemuka, du Cégep Marie-Victorin, et Floyd Lapierre Poupart, du Collège Ahuntsic, le prix AVENIR Étudiant persévérant; et Julie Gauthier, du Collège Ahuntsic, le prix AVENIR Personnel engagé.

Lauréats du secondaire

Parmi les élèves de secondaire récompensés, Mehreen Tarique, de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle; Zach Brisson, du Collège Saint-Louis; Raphaël Fournier, de l’école secondaire Saint-Laurent; Nahom Woldeabzgi, de l’école secondaire Monseigneur-Richard; et Philippe Paradis-Côté, de l’école secondaire des Sources, ont reçu le prix AVENIR Élève engagé.

De leur côté, Shellie Robillard, de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle; Faith Okungbowa Omosukpon, de l’école secondaire Dalbé-Viau; Amal Trad, de l’école secondaire Saint-Laurent; et Lazaro Suarez, de l’école secondaire Monseigneur-Richard sont les lauréats du prix AVENIR Élève persévérant.

Parmi le personnel, Daphnée Faustin, de l’école Père-Marquette, et Nancy Fitzback, de l’école La Dauversière, ont reçu le prix AVENIR Personnel engagé.

Finalement, les projets suivants ont reçu les honneurs dans la catégorie AVENIR Projet engagé: le spectacle multidisciplinaire Singulièrement féminin, visant à sensibiliser leur génération aux enjeux d’équité des genres ainsi qu’à la pression sociale et la discrimination vécues par les femmes, de l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont; le Comité de cuisine communautaire de l’école secondaire Saint-Laurent, qui permet aux jeunes de s’initier à la cuisine et d’apprendre des notions importantes en nutrition tout en luttant contre l’insécurité alimentaire dans leur communauté; le projet Une coupe pour la cause, initiés par deux élèves de 5e secondaire de l’école secondaire Monseigneur-Richard passionnés de coiffure et qui vise à offrir des coupes de cheveux gratuitement à leurs pairs; et Les Outsiders, projet imaginé par une élève de l’école Père-Marquette pour favoriser l’intégration des élèves de 1re secondaire.