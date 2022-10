Quatre éducatrices montréalaises félicitées par les Prix du premier ministre

Le 3 octobre dernier, plusieurs enseignantes de la province ont reçu des certificats d’excellence et d’honneur lors des Prix du premier ministre, dont les Montréalaises Gail Bernstein, Cara Webb, Catherine Anderson et Erika Rath.

Chaque année, les Prix du Premier ministre récompensent des enseignants pour la qualité de leur travail par le Certificat d’excellence au niveau national et le Certificat d’honneur au niveau régional. Ces certificats sont remis selon trois différentes catégories: l’enseignement; l’enseignement dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM); et l’éducation de la petite enfance.

Gail Bernstein, enseignante aux besoins spéciaux de la première à la troisième secondaire à l’école secondaire L.I.N.K.S, située dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, a reçu un Certificat d’excellence pour enseignement. Ce prix rend hommage à son enseignement « exceptionnel et innovateur » et salut son engagement à «préparer les élèves à une économie numérique et innovante», peut-on lire dans un communiqué de presse. Elle est la seule à avoir reçu son certificat du Premier Ministre en personne Justin Trudeau.

Cara Webb, enseignante de 3e et 4e année de l’école primaire Azrieli Talmud Torah, située dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, a reçu un Certificat d’honneur pour son travail d’excellence dans l’enseignement des STIM. Les enseignantes comme Cara Webb «développent la culture de l’innovation dont le Canada a besoin aujourd’hui et aura besoin à l’avenir», soutient-on dans le communiqué de presse.

Catherine Anderson, éducatrice de la petite enfance travaillant avec des enfants de 4 ans à la Garderie de l’Académie Solomon Schechter, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, a reçu un Certificat d’honneur pour son travail d’excellence au sein de la petite enfance.

Finalement, Erika Rath, éducatrice à l’école du Sacré-Cœur de l’arrondissement de Ville-Marie, a été choisie lauréate d’un prix au niveau national.

Rappelons que les lauréats sont sélectionnés à l’issue d’un examen rigoureux de leur candidature par un comité de leurs pairs composé de 130 bénévoles du milieu de l’éducation.