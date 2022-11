Annulation des spectacles au Centre Henri-Lemieux

Le Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux en travaux pour améliorer l'accessibilité universelle.

L’Arrondissement de LaSalle a annulé la programmation du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux (CCCHL) jusqu’à la fin de l’année à cause de retards dans les travaux de rénovation et d’amélioration.

D’importants travaux pour améliorer l’accessibilité universelle du centre culturel sont en cours depuis le mois de mars pour un montant de 1,7 million de dollars. Selon l’arrondissement, «par rapport à l’échéancier d’origine, il y a eu des impondérables qui font en sorte qu’il y a un décalage de trois semaines pour les travaux prévus au rez-de-chaussée », a expliqué Angelica Ramirez de l’équipe de communications dans un courriel destiné à Métro.

«L’Arrondissement a jugé que même avec un corridor d’accès, ce n‘est pas une expérience client que nous souhaitons pour les usagers», a poursuivi la chargée des communications.

Six spectacles et de projections de film ont été annulés, et la saison hivernale de la programmation culturelle ne débutera que le 17 janvier 2023.

L’Arrondissement a toutefois assuré que les six spectacles seront reportés sans en préciser les dates. Les personnes ayant acheté des billets pour les spectacles par carte de crédit peuvent se faire rembourser sur le site du CCCHL ou par téléphone. Les personnes ayant payé en argent comptant ou par Interac devront se rendre en personne au CCCHL.