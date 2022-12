Le cégep André-Laurendeau lance son livre de recettes

Le programme de francisation du cégep André-Laurendeau lance son livre de recettes, Douceurs du monde, qui propose 55 recettes de desserts issues de 29 pays différents. Le but? Permettre aux personnes issues de l’immigration de partager une partie de leur histoire à travers la cuisine.

«Pour moi, goûter un quindim, c’est accéder à des souvenirs de moments très heureux en famille, tous réunis autour de la table, célébrant simplement la vie», affirme Isadora Grespan, originaire du Brésil. Le quindim est un dessert brésilien composé de jaune d’œuf, de sucre et de noix de coco râpée.

Couverture du nouveau livre de recettes du cégep André-Laurendeau.

Les profits récoltés par la vente du livre serviront de fonds de dépannage au programme de francisation.

«Certains d’entre eux vivent parfois dans la précarité et ont besoin d’aide», explique Jessica Duret, conseillère pédagogique et responsable de la francisation au Cégep. Un livre de recettes, «c’est toujours pratique et se donne bien en cadeau», ajoute-t-elle.

Pour obtenir le livre de recettes, vendu à 18$ l’unité, il faut se rendre au Salon des artisans du Cégep, du 7 au 8 décembre, entre 9h et 17h.