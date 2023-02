Un nouveau parc à neige à LaSalle 

Un parc à neige situé derrière la maire d’arrondissement de LaSalle accueille désormais les amateurs de ski alpin et de planche à neige.

Aménagé à côté de la butte de neige pour la glissade, le parc est constitué de trois rampes en métal et d’un module en neige pour effectuer des sauts et des figures. Le port du casque est obligatoire et les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Le parc à neige a été entièrement financé par le budget participatif 2022 de l’Arrondissement, au coût de 30 000$.

L’Arrondissement y offre par ailleurs des cours gratuits d’initiation au snowskate, un hybride entre la planche à neige et la planche à roulettes, où l’on glisse sur une planche légère et sans fixation. La planche et le casque sont fournis. Limitées, les places seront attribuées aux premiers sur place.

Les prochains cours auront lieu le dimanche 26 février, le mardi 28 février et le jeudi 2 mars, de 13h à 16h.