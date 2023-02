Les Floralies demeureront sous tutelle

Les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés des Floralies-de-Lasalle et des Floralies-de-Lachine demeurent sous la tutelle du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île. Cette prolongation survient après les 180 jours ordonnés par le ministère de la Santé en septembre à la suite d’allégations de maltraitance envers les résidents de ces établissements.

«L’administration provisoire, en place depuis plusieurs mois déjà, nous a permis de déployer les moyens nécessaires pour rehausser les soins et les services offerts aux personnes hébergées aux Floralies, précise la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger. Le bien-être de ces personnes est au cœur de nos préoccupations et guide l’ensemble de nos décisions. C’est primordial et nous ne ménagerons aucun effort pour nous en assurer.»

Rappelons qu’une enquête a été déclenchée en août par le gouvernement du Québec pour faire la lumière sur ces allégations. Le rapport final a révélé que de graves dysfonctionnements contrevenant aux lois applicables avaient lieu dans les deux résidences.

En plus de l’administration provisoire, la ministre Bélanger insiste sur la création de canaux de communication entre les CIUSSS et CISSS pour assurer une meilleure coordination des résidences et le conventionnement d’une vingtaine de CHSLD privés dans la prochaine année pour éviter que de telles situations se reproduisent.