Un nouveau plan d’action pour accélérer le développement immobilier à Montréal

Un plan d’action visant à accélérer le processus d’autorisation des projets immobiliers est lancé par la Ville de Montréal.

Il se veut une réponse directe à certains défis qui affectent le développement de la métropole, comme la pénurie de main-d’œuvre et l’augmentation des coûts de construction et de financement, explique Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l’innovation et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Le plan d’action concerne «la vision de développement, le parcours des projets, les instances de consultation et la communication».

«Les actions prioritaires du plan s’appliqueront à quelque 80 projets», et seront implantées dans quatre arrondissements: LaSalle, Le Sud-Ouest, Rosemont–La Petite-Patrie et Ville-Marie, pendant une phase de test d’un an.

L’écoquartier Namur-Hippodrome sera aussi soumis au nouveau plan. Les projets qui sont visés par ce plan d’action doivent être de 10 M$, ou de plus de 3 M$ s’ils répondent à une priorité d’intervention de la Ville.

Les projets incluant des logements sociaux, abordables et familiaux sont aussi concernés.

Le plan d’action a été développé par un comité-conseil en développement immobilier fondé en 2021 par la Ville.