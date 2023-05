LaSalle: la mairesse réclame un transport collectif structurant

Citant des «besoins criants de mobilité», la mairesse de LaSalle, Nancy Blanchet, a lancé un cri du cœur, lundi au conseil municipal, pour un transport collectif structurant dans l’arrondissement. La mairesse a réclamé un «engagement clair» de l’administration de la Ville de Montréal afin que le tracé du projet de transport collectif du Grand Sud-Ouest — qui vise à relier le centre-ville et Lachine ­— desserve le territoire laSallois.

«Il est évident que ce projet est indispensable dans notre arrondissement», a-t-elle déclaré en précisant que LaSalle est toujours sans station de métro et ignoré par la planification du REM.

L’arrondissement compte 82 000 résidents et 30 000 travailleurs, a rappelé Mme Blanchette. De 2016 à 2021, la population de LaSalle a crû 2 fois plus vite que la moyenne montréalaise et une croissance de 35% est prévue dans les 15 prochaines années, a-t-elle ajouté.

Pour mieux accompagner le développement immobilier et la densité à venir, il faut que les projets s’organisent autour d’un transport collectif déjà existant. Nancy Blanchet, mairesse de LaSalle

Aucune garantie possible à ce stade, selon la Ville

«Je ne peux pas vous donner de réponses précises à ce stade-ci, parce que c’est vraiment l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui est en train de travailler ce dossier-là», lui a répondu la responsable du transport et de la mobilité à la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle. L’ARTM est en train de finaliser des études sur les différents tracés et tronçons, a-t-elle précisé.

Soulignons que l’ARTM bénéficie d’une enveloppe de 20 M$ du gouvernement du Québec pour réaliser ces études préliminaires.

Tentant de rassurer la mairesse Blanchette, Mme Mauzerolle a assuré que la Ville était consciente des besoins de LaSalle en matière de transport, alors que plusieurs secteurs de l’arrondissement se densifient.

«On partage votre vision», a souligné l’élue du comité exécutif. «Vous pouvez compter sur nous pour être des alliés.»