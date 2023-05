Brault & Martineau et EconoMax disparaissent du paysage québécois

C’est la fin d’une grande enseigne québécoise, Brault & Martineau, ainsi que de son magasin d’entrepôt, EconoMax. Tous les points de vente de ces deux chaînes passent sous la bannière de Tanguay.

Les Brault & Martineau deviendront des Tanguay, tandis que les EconoMax s’appelleront désormais Tanguay L’Entrepôt.

Il s’agit d’un changement de marque, mais non de propriétaire, les magasins Tanguay étant la propriété du Groupe BMTC tout comme les deux enseignes disparues. Le changement est en vigueur depuis mardi matin. Lorsque l’on cherche à accéder aux sites web de Brault & Martineau et de EconoMax, on est immédiatement redirigé vers le site de Tanguay.

Pour les Montréalais qui auraient besoin de meubler leurs logements, Tanguay se trouve donc désormais sur le territoire de la métropole, avec quatre emplacements. On retrouve un Tanguay à LaSalle, près du Carrefour Angrignon; à Kirkland, sur le bord de l’autoroute 40; et à Saint-Léonard, à proximité de l’autoroute 40. Enfin, l’EconoMax de Pointe-aux-Trembles se métamorphose en Tanguay L’Entrepôt.

Auparavant, Brault & Martineau prospérait sur le marché des meubles de l’ouest du Québec tandis que Tanguay était la bannière du Groupe BMTC dans l’est de la province. À partir d’aujourd’hui, BMTC est uniquement représenté par Tanguay à travers toute la Belle Province. Un choix que la société justifie par le potentiel d’expansion des magasins Tanguay.