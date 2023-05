Le moulin à vent Fleming de Lasalle sera restauré

Le vieux moulin à vent Fleming qui se trouve dans le parc Stinson de l’arrondissement de Lasalle sera enfin réparé.

Depuis quatre ans, les passants qui s’arrêtent devant ce bâtiment patrimonial bordant le fleuve Saint-Laurent ont droit à un triste tableau. En 2019, de fortes rafales avaient emporté les ailes du moulin qui, dans leur chute, avaient endommagé la structure de l’édifice, déjà marquée par l’usure du temps.

Lors du conseil extraordinaire d’arrondissement du 17 mai, les élus de Lasalle ont annoncé que l’édifice serait finalement restauré.

«L’arrondissement de LaSalle désire entreprendre un projet de restauration et de mise en valeur du moulin afin de lui redonner son aspect d’origine, d’assurer sa pérennité ainsi que la sécurité à ses abords et enfin de permettre la poursuite des activités offertes au public», est-il possible de lire dans les documents officiels du conseil d’arrondissement.

Un contrat de 381 481 $ a été accordé à l’entreprise Nadeau Blondin Lortie Achitectes Inc. pour entreprendre certains travaux, dont la reconstruction des pales du moulin et de son arbre moteur, la restauration de la maçonnerie, des revêtements de bois, des portes et fenêtres ainsi que de la toiture.

Les coups de pioches devraient commencer à retentir dans le parc Stinson d’ici le mois d’avril 2024, selon les documents du conseil d’arrondissement.