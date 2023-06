40 000$ pour améliorer l’alphabétisation d’une école primaire à LaSalle

L’école primaire Allion Elementary School, dans l’arrondissement de LaSalle, a reçu une aide de 40 000$ de la part de la Fondation Indigo pour l’amour de la lecture afin de lutter contre la crise de l’alphabétisation au Canada.

Cette subvention fait partie d’un don total de plus d’un million de dollars distribués à 30 écoles à travers le Canada par la Fondation Indigo, qui souhaite développer l’amour de la lecture chez les enfants canadiens.

«Environ 25% des enfants de 3e année au Canada n’ont pas un niveau de lecture adéquat pour leur niveau scolaire, et ce fardeau n’est pas également réparti, car les enfants des communautés défavorisées sont presque deux fois plus susceptibles d’être en retard […] que leurs pairs à statut socio-économique plus élevé», peut-on lire dans un communiqué de la Fondation.

Selon cette dernière, la pandémie de la COVID-19 aurait entraîné le déclin de l’alphabétisation par l’apprentissage virtuel et la fermeture de plusieurs écoles. Les fonds accordés à l’école primaire de LaSalle serviront à remplacer les livres en mauvais état, et à augmenter le nombre et la diversité des titres de collections de lecture, en traitant d’une variété de cultures, de religions, de langues, d’orientations sexuelles et d’aptitudes.

La lecture est un élément essentiel de notre parcours scolaire. Malheureusement, le budget limite le nombre de titres que l’on peut ajouter à notre collection. Ces limitations disparaitront grâce à la subvention de la Fondation. Tiffany Clarke, bibliothécaire à l’école primaire Allion.

Depuis 2004, la Fondation aurait versé plus de 35 millions de dollars à plus de 3 500 écoles, touchant ainsi plus d’un million d’enfants.