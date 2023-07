Le boulevard Newman, pour faire ses courses

Traversant l’arrondissement d’est en ouest, le boulevard Newman est la principale artère commerciale de LaSalle. Nommée d’après le deuxième maire de LaSalle, Cecil-P.-Newman, on y retrouve plusieurs magasins grande surface, le Carrefour Angrignon et de nombreux restaurants.

La majorité des LaSallois viennent faire leur course sur la portion du boulevard Newman se trouvant entre les rues Dollard et Irwin. On y trouve de tout. Le soir venu, les résidents de l’arrondissement reviennent fréquenter les nombreux restaurants qui ont la côte auprès d’une clientèle variée.

Il faut admettre que le boulevard urbain, composé de trois voies de circulation dans chaque direction, se parcours mieux en véhicule motorisé, qu’à pied ou à vélo. Son développement dans la période d’après-guerre en est la cause.

Toutefois, au courant des prochaines années, ce boulevard devrait pouvoir offrir une meilleure expérience aux utilisateurs d’autres moyens de transport. Selon différents projets d’aménagement actuellement en planification, un mode de transport collectif lourd, ainsi qu’une piste cyclable protégée du style REV pourrait y faire leur apparition.

À l’extrémité nord-est du boulevard, et de l’arrondissement, se trouve le Carrefour Angrignon, pôle commercial par excellence de l’arrondissement depuis le milieu des années 1980. Avec plus de 200 boutiques et magasins grande-surface, le Carrefour Angrignon n’a rien à envier aux autres centres commerciaux de la métropole. En face du centre commercial, de l’autre côté du boulevard Newman, se dresse le nouveau quartier Angrignon. Bâti sur d’anciennes friches industrielles, ces nombreuses tours à condos, avec vue sur le centre-ville et le fleuve Saint-Laurent, sont ce qu’il y a de plus urbain et moderne à LaSalle. Le quartier a été conçu afin de privilégier les modes de déplacement collectifs et actifs.

Gurdwara Guru Nanak Darbar Le grand temple blanc aux coupoles dorées, visibles de l’autoroute 20, contraste avec le reste du paysage laSallois. Situé au 7801, rue Cordner, le Gurdwara Guru Nanak Darbar accueille depuis 2001 la communauté sikhe laSalloise et des alentours. En plus d’être un lieu de prières et de recueillement, l’endroit revêt une importance capitale pour le développement social et culturel de la communauté. La cuisine communautaire du temple est ouverte 24 heures sur 24, tous les jours. Il est possible pour des non-sikhs de visiter le gurdwara, à condition d’accepter d’enlever ses chaussures, de se couvrir la tête et de se laver les mains avant d’entrer. Une fois ces conditions remplies, les visiteurs auront accès à la cuisine communautaire, où le partage de nourriture perpétue la tradition d’entraide sans barrière de religion du sikhisme.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.