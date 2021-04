Nouvelle formation en leadership inclusif et participatif

Deux entrepreneurs québécois, Danièle Henkel de DanièleHenkel.TV et Arnaud Granata d’Infopresse, lancent un programme de certification en leadership inclusif et participatif. La formation en ligne de 10 semaines sera offerte dès l’automne 2021.

En unissant leurs forces, les deux fondateurs du programme veulent offrir une solution au maintien d’une économie saine en temps de pandémie.

Mme Henkel est reconnue pour son engagement dans l’entrepreneuriat et la diversité et M. Granata pour son expertise en formation professionnelle, spécialisée en marketing, communication et leadership.

La formation a été créée pour les dirigeants d’entreprises et leurs gestionnaires voulant réussir une gestion plus inclusive et participative. Ces éléments sont devenus incontournables pour toute organisation, croient les deux entrepreneurs.

Les thèmes abordés seront entre autres le leadership, la santé mentale, la mobilisation des équipes en plus de répondre aux besoins de diversité alors qu’un accès inégal à des postes de direction en fonction du genre, de la culture et de la génération est remarqué dans le contexte actuel, selon eux.

Soutenir la diversité entrepreneuriale

«On est deux entrepreneurs très concernés par cette question de diversité. Danièle est une femme migrante et moi je fais partie de la communauté LGBT. On est donc très sollicité à avoir des discussions pour savoir comment on fait. On s’est dit qu’il fallait agir et on a créé ce mouvement», explique M. Granata.

Infopresse et DanieleHenkel.tv s’engagent également à créer une bourse pour la diversité entrepreneuriale, en accueillant gratuitement cinq participants par cohorte.

Les 12 formateurs sont tous des experts opérant sur le terrain. Les cohortes seront fermées, avec de 15 à 20 participants, afin de maximiser le dialogue.

Le programme est réparti en trois grands piliers d’apprentissages, soit le dirigeant, son équipe et l’entreprise.

En automne, la formation sera donnée à 100% en virtuel. Il sera éventuellement possible de suivre le programme en présentiel, lorsque les mesures sanitaires le permettront.

Pour s’inscrire au programme, il faut se rendre à l’adresse formations.infopresse.com.