Moins d’asphalte et plus d’arbres pour l’avenue des Pins

Moins d’asphalte et de place pour les voitures. Plus d’arbres et d’espace sécuritaire pour les cyclistes. L’avenue des Pins fera l’objet d’un important réaménagement entre la rue Saint-Denis et l’avenue du Parc, dont les détails ont été dévoilés mercredi par la Ville de Montréal et l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

L’espace sera partagé différemment entre l’avenue du Parc et la rue Saint-Denis. La chaussée sera réduite et sera composée de deux voies de 3,8 m. Des bandes plantées vont séparer la circulation véhiculaire des corridors actifs. Les trottoirs seront élargis. Les obstructions et poteaux seront dégagés.

Des pistes cyclables sécuritaires et unidirectionnelles viendront remplacer celles qui sont présentes à l’heure actuelle. Cette modification répond à une demande des citoyens, partage le maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin.

«En 2018, nous avons réaménagé la rue de manière légère en y insérant une bande cyclable peinte au sol sans protection physique pour les cyclistes. Depuis ce temps, nous recevons régulièrement des messages de citoyens nous demandant de sécuriser la piste», explique-t-il.

Des lieux de repos et de socialisation seront installés afin de soutenir les activités commerciales et culturelles. De plus, les arrêts d’autobus seront plus sécuritaires et universellement accessibles.

Pour ce qui est du verdissement, de nombreux arbres, plantes et fleurs seront plantés. En comptant les arbres qui existent déjà sur l’avenue, on pourra compter un total de huit espèces. La palette végétale a été choisie afin d’assurer la biodiversité de la végétation et de donner un caractère plus homogène à l’avenue. Les vivaces sélectionnées sont résistantes aux embruns salins.

Impacts du chantier

L’échéancier des travaux est réparti de la façon suivante: fouilles archéologiques de juillet 2021 à octobre 2021, travaux sur les infrastructures souterraines (égout, eau potable, réseau électrique et gaz) de juillet 2021 à avril 2022 et les travaux de voirie et d’aménagement urbain (trottoir, piste cyclable, saillies, plantation, etc.) de mai 2022 à novembre 2022.

L’avenue des Pins sera fermée à la circulation véhiculaire entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis, de juillet 2021 à novembre 2022.

Le projet aura un léger impact sur la circulation. Pendant l’heure de pointe du matin, les automobilistes vont perdre une minute en direction est et 30 secondes en direction ouest. Pour ce qui est de l’heure de pointe de l’après-midi, 50 secondes de perte de temps sont prévues vers l’est et aucune perte de temps n’est envisagée vers l’ouest.

Par ailleurs, un total de 40 cases de stationnement seront perdues sur les rues locales transversales entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis, et ce, pour les saillies de chaussée. Parmi ces places perdues, 23 sont réservées aux résidents (SRRR), 13 sont non réglementées et quatre sont tarifiées.

Plus de détails sur le chantier, ses impacts et les mesures d’atténuation, lors d’une seconde séance d’information, qui devrait se tenir en juillet.